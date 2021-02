Der Rücktritt von Jeff Bezos als Amazon-Chef bestimmt die Kommentarspalten. Bezos sei zu einem Feindbild und einer Symbolfigur für hässlichen Kapitalismus geworden, findet die FAZ, während der Kölner Stadt-Anzeiger glaubt, Bezos könne künftig mit Stiftungsarbeit Wärme verströmen. Unser Blick in die Zeitungen:

"Bezos ist Mitverursacher, vielleicht sogar Verkörperung jener weltweiten wirtschaftlichen Ungleichheit, die wie ein Brandbeschleuniger zu Frust und Populismus beiträgt", fällt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG ihr Urteil: "Die Mängelliste ist noch länger. So drückt sich sein Konzern davor, Steuern zu zahlen. Er gängelt Hersteller und Zulieferer, beutet kleine Online-Händler aus. Wenn Facebook-Chef Mark Zuckerberg der Datensammler der Welt ist, Google-Dirigent Sundar Pichai der Werbemonopolist und Apple-Boss Tim Cook der Billigproduzent von Hochpreistelefonen, ist Bezos so etwas wie das Kondensat all der Kollegen."



Auch der TAGESSPIEGEL aus Berlin äußert Kritik: "Als mit Abstand größter Arbeitgeber kann der Konzern gegenüber einem Heer von Arbeitssuchenden mit zunehmend schwindenden Optionen die Konditionen in seinen Logistikzentren diktieren. Die Erosion von Arbeitsrechten ist auch in deutschen Niederlassungen bereits bittere Realität. Perfide daran ist, dass er die Kunden zu Komplizen macht, mit jeder Bestellung und jedem Amazon-Prime-Film."



Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG findet: "Das Vermächtnis von Bezos ist freilich gespalten. Er gilt nicht nur als Visionär, sondern auch als rabiater Geschäftsmann. Dabei kommt es auf die Perspektive an. Kunden können sich kaum beklagen, Amazon trägt sie auf Händen und verwöhnt sie mit niedrigen Preisen und aufmerksamem Service. Das hat aber eine Kehrseite und wird nach Ansicht von Kritikern auf dem Rücken Anderer ausgetragen. Zum Beispiel den Wettbewerbern, denen Amazon das Leben schwer macht, oder der eigenen Belegschaft, aus deren Reihen oft Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen und zu niedrige Bezahlung kommen. Und so ist Bezos, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört, im Laufe der Jahre auch zu einem Feindbild und einer Symbolfigur für hässlichen Kapitalismus geworden. Diese Wahrnehmung dürfte sich in der Corona-Krise eher noch gefestigt haben."



Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG hatte den Rückzug des Multimilliardärs erwartet: "Dass Jeff Bezos als Amazon-Chef zurücktritt, ist nur auf den ersten Blick eine Überraschung. Tatsächlich hatte sich Bezos schon seit geraumer Zeit aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Wie ein Adler schwebte er über dem gesamten Konzern, hatte das große Ganze im Blick und setzte nur dort zum Sturzflug an, wo er Potenzial oder Bedarf für Innovation sah. Diese Rolle wird er an der Spitze des Aufsichtsrats weiterhin ausfüllen."



Die TAGESZEITUNG aus Berlin sieht es so: "Es ist ein Personalwechsel, der nicht viel zu bedeuten hat: Amazon-Gründer Jeff Bezos geht und Andy Jassy übernimmt – der auch schon seit Jahrzehnten zur Führungsriege gehört. Trotzdem kreist diese Nachricht um die Welt, als wäre Amazon ein Königshaus, wo auf den Herrscher nun der Prinz folgt. Und so falsch ist der Vergleich gar nicht: In nur 27 Jahren hat Bezos ein globales Imperium geschaffen, das sich längst nicht mehr auf den Onlinehandel beschränkt. Besonders lukrativ ist etwa das Cloud-Computing, das der neue Chef Jassy im Jahr 2003 bei Amazon startete."



Der KÖLNER STADT-ANZEIGER fasst zusammen: "Niemand spinnt Kunden so in sein Netz ein, alles mit einem Ziel: Wünsche ahnen, bevor sie entstehen. Und dann die gewinnoptimierte Erfüllung empfehlen. Alltag in Amazonien - das Leben, ein Geschäftsmodell. Das ist unternehmerisch so faszinierend wie gesellschaftlich verstörend. Wer die Macht der Tech-Giganten eingrenzen will, kann bei Amazon anfangen. Die Diskussion hat längst begonnen. Das dürfte ein Grund sein, warum Jeff Bezos in den Hintergrund wechselt. Amazon kann mit verteilten Rollen spielen. Der neue Chef Andy Jassy wird Kartell- und Datenschutzanhörungen bestreiten und Geschäfte machen. Bezos kann mit Stiftungsarbeit Wärme verströmen. Und vergessen machen, dass er Amazon eigentlich 'Relentless' nennen wollte - gnadenlos."

