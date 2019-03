"Es gibt nichts zu feiern. Solange Frauen unterdrückt und ausgebeutet werden, solange wir für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen, solange wir in Führungsetagen die Ausnahme sind, solange sexuelle Belästigung toleriert wird – solange muss es diesen Tag geben, um auf solche Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen.“ Zeitungen auf der ganzen Welt kommentieren den internationalen Frauentag.

Die HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG schreibt: „Es ist das Jahr 2019, und noch immer sind zumeist alleinerziehende Frauen von Armut betroffen, arbeiten vor allem Frauen in sozialen Berufen bei magerer Entlohnung, und wissen viele Familien nicht, wie sie die Kinderbetreuung organisieren sollen, weil Kita-Plätze fehlen. Es ist das Jahr, in dem sich viele Unternehmen für den Frauenanteil in ihren Vorständen eine Null-Prozent-Quote geben und in dem der Staat die Abtreibung weiter kriminalisiert.“



Die schwedische Zeitung GÖTEBORGS-POSTEN führt aus: "Der Internationale Frauentag ist ein Symbol für den Kampf um Gleichberechtigung. In Schweden werden wir am 8. März mit Statistiken, Kommentaren und Berichten überhäuft, wieviele Frauen hierzulande hohe Positionen inne haben. Aber gleichzeitig gibt es nach wie vor viele Probleme. Die Zahl der angezeigten Vergewaltigungen steigt - und deutlich mehr Frauen als Männer geben an, sich unsicher und bedroht zu fühlen. Auch in einem Land mit einem hohen Maß an Gleichberechtigung wie Schweden wagen es Frauen also nicht, sich frei zu bewegen. Dabei handelt es sich immerhin um ein Menschenrecht - und das hat eine ganz andere Dimension als die Frage, wie viele Frauen in den Vorständen börsennotierter Unternehmen sitzen."



DER STANDARD aus Wien thematisiert die patriarchalisch strukturierte Welt: "Unsere Gesellschaft wird nach wie vor von Männern dominiert. Sie bekommen nur aufgrund ihres Geschlechts mehr Anerkennung, Macht und Geld. Männer erhalten, um es mit den Worten der Männlichkeitsforscherin Raewyn Connell zu sagen, eine 'patriarchale Dividende', also Privilegien. In so einer Welt bekommen Männer nicht nur das Versprechen auf mehr Ressourcen, sie entwickeln auch das Gefühl, dass die Ungleichverteilung gerechtfertigt ist und sie einen Anspruch auf dieses Mehr haben. So zeigen die MeToo-Fälle, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Männer Zugriff auf weibliche Körper und Sexualität verschafft haben. Doch gegen diese Ideologie regt sich inzwischen breiter Widerstand - und Männer sollten sich dem anschließen. Am besten im Dialog mit Frauen, um von ihren Erfahrungen mit patriarchalen Verhältnissen zu lernen. Der Frauentag ist eine gute Gelegenheit dafür."



„Der Weltfrauentag ist kein Feiertag“, findet die SCHWÄBISCHE ZEITUNG. Denn: „Es gibt nichts zu feiern. Aber er ist wichtig und notwendig: Solange Frauen unterdrückt und ausgebeutet werden, solange wir für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen, solange wir in Führungsetagen die Ausnahme sind, solange wir für die gleiche Wertschätzung doppelt so hart kämpfen müssen, solange es Debatten um gendergerechte Sprache gibt, solange sexuelle Belästigung toleriert wird – solange muss es diesen Tag geben, um auf solche Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen.“



Die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG blickt auf die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz: "Die bürgerliche Feministin Iris von Roten schrieb 1958, jede Zeit habe ihre Lieblingsillusionen. Eine der 'gehätscheltsten' ihres Jahrhunderts sei die beruflich gleichberechtigte, unabhängige und erfolgreiche Frau. Eine Lieblingsillusion unserer Zeit ist, dass die Gleichstellung von Frau und Mann entweder erreicht oder zumindest in Griffnähe sei. Die Realität sieht anders aus: Solange in der Schweiz Männer Politik für Männer machen, werden weiter Akademikerinnen daheim Gratisarbeit leisten, während Urs, Peter und Jörg den Verwaltungsrat erobern. Deshalb müssen Männer in Wirtschaft und Politik die Nabelschau überwinden – und mehr Frauen müssen selber Verantwortung übernehmen."



Die bolivianische Zeitung LA RAZON unterstreicht: "Für viele Männer scheint es noch immer normal zu sein, Sprüche über das Aussehen oder das Alter von Frauen zu reißen. In vielen Ohren klingt das so normal, dass es nicht weiter hinterfragt wird. Aber auch das ist eine Form von Gewalt gegen Frauen. Es hat auch bei uns in Bolivien viele Fortschritte bei den Rechten von Frauen gegeben, aber das Machotum ist damit leider nicht besiegt worden. Der heutige Weltfrauentag soll an die historischen Verdienste im Kampf für Gleichberechtigung erinnern, aber er sollte auch dazu dienen, zum Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen aufzurufen. Die Beseitigung dieses Übels muss in den Familien beginnen, aber genauso müssen die Öffentlichkeit und die politischen Debatten ihren Beitrag dazu leisten."



Der SÜDKURIER aus Konstanz rät den Männern: „Heute mal ein Strauß Blumen für die Liebste? Eher nicht. Schließlich geht es am Frauentag nicht um Nettigkeiten. Frauen wollen ihre Hälfte der Macht – und das nicht geschenkt.“



Die mexikanische Zeitung EL DIARIO DE CIUDAD JUAREZ merkt an: "Heute werden viele politisch korrekte Reden über die Rolle der Frau gehalten, aber gleichzeitig werden Mittel für Frauenschutzhäuser und für Kindertagesstätten gekürzt. Damit wird von den Politikern suggeriert, Frauen seien lediglich Ausgabeposten in den öffentlichen Haushalten. Millionen Frauen wollen arbeiten - und viele können es nicht aufgrund fehlender Betreuungsplätze. In den skandinavischen Ländern begann die wahre Befreiung der Frau durch ein umfassendes und effektives System an Kindertagesstätten."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU beklagt die „gängigen Mechanismen“ etwa in der Politik: „Männliche Netzwerke, männliche Machtspiele, männliche Kommunikationsmuster, männliches Zeitmanagement – welche Frau fühlt sich wohl dadurch eingeladen und bekommt eine faire Chance? Es muss dringend eine andere Kultur im politischen Raum her! Genauso selbstverständlich braucht es ein Paritätsgesetz, um quotierte Wahllisten durchzusetzen und damit die Männerdominanz auf allen politischen Ebenen zu durchbrechen. Doch das allein wird nicht reichen. Wenn Frauen tatsächlich präsent sein wollen in der Öffentlichkeit, muss mehr passieren, als an den Strukturen zu schrauben.“



Jessica Powell, ehemalige Kommunikationschefin von Google, wird in ihrem Gastkommentar für die NEW YORK TIMES sarkastisch: "Herzlichen Glückwunsch! Heute ist Internationaler Frauentag! Als Angehörige des weiblichen Geschlechts haben Sie sich gefälligst zu freuen, anerkannt und gesehen zu werden. Und nicht nur wegen Ihrer Eierstöcke feiern wir Sie heute, sondern wir lieben auch Ihre Stärke. Sie können alles schaffen! Aber nicht übertreiben: So lustig das Ganze mit dem Frauentagsbrimborium auch ist - morgen kehren wir wieder zur Realität zurück."



Nach Ansicht der RHEINISCHEN POST ist der internationale Frauentag am Ende "... auch eine gute Gelegenheit, sich einmal an die eigene Nase zu fassen. Fordern wir Frauen nur die Gleichberechtigung ein, oder sind wir auch bereit, Stress, Verantwortung und Mehrarbeit zu übernehmen, wenn eine Führungsposition greifbar ist? Fordern wir Frauen die Männer zur Versorgung der Kinder nur auf, oder trauen wir ihnen die Erziehung auch zu und sind tatsächlich bereit, in Fragen von Ernährung, geeigneter Kleidung, Computerspiel-Konsum und Schlafenszeit die Väter einfach machen zu lassen? Nur wer bei diesen entscheidenden Punkten auch bereit ist zu springen, kann Beruf und Familie egalitär aufteilen.“



Die STUTTGARTER ZEITUNG vertritt diesen Standpunkt: „Der Feminismus ringt verzweifelt um Aufmerksamkeit. Doch er kämpft nicht mehr für die Sache der Frau, sondern gegen sie. Frauenrechtlerinnen tun sich mit neuen Interessengruppen zusammen, um gegen die eigene Überflüssigkeit und für mehr Schlagkraft zu arbeiten: mit Schwulen, Lesben, Transgendern, Migranten, Farbigen. Sie setzen sich für die sogenannte Vielfalt der Geschlechter in der Öffentlichkeit ein und wollen gleichzeitig die ganz normale Frau und ihre Weiblichkeit unsichtbar machen. Dass eine Frau gerne schön und sexy ist, gerne Hausfrau und Mutter, das ist für die strengen Feministinnen unvorstellbar. Sie sollten sich aber langsam an die Vorstellung gewöhnen.“



Die TAZ lässt zur Feier des Tages in der heutigen Ausgabe keine männlichen Autoren schreiben. Das Blatt erklärt aber: „Auf Dauer, das vielleicht noch, wollen wir gar nicht ohne Männer. Wir wollen, dass sie unsere Verbündeten sind, dass sie über Feminismus schreiben, dass sie mitdenken, was es bedeutet, in einer patriarchalen Welt zu leben. Ab morgen dürfen sie auch wieder Zeitung machen. Heute machen wir sie.“