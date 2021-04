In den Zeitungskommentaren spielt die Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine große Rolle. "Ob sie die Zahl der an Corona Erkrankten senkt, ist fraglich", heißt es in der Nürneberger Zeitung, während die Nordwest-Zeitung kritisiert: "Das alles ist unverhältnismäßig."

"Gut gemeint, schlecht gemacht", meint die LUDWIGSBURGER KREISZEITUNG zur Corona-Notbremse: "Nach zähem Ringen haben sich Union und SPD geeinigt, Schulen nicht erst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 zu schließen, sondern schon bei 165. Auf der anderen Seite dürfen die Menschen in der Nacht bei einer Inzidenz ab 100 nun grundsätzlich eine Stunde länger unterwegs sein als ursprünglich ins Auge gefasst. Verschärfungen für Schüler, Abmilderungen für Erwachsene. Wie das zusammenpasst, bleibt ein Geheimnis der Großen Koalition."



Die TAZ hält die Ausgangssperre für "komplett sinnlos": "Man darf abends nicht als Paar, aber einzeln spazieren gehen. Was dann wiederum jeder behaupten kann, der auf dem Weg zu einem Freund angesprochen wird. Treffen in Innenräumen werden so nicht unwahrscheinlicher. Wirklich verhindert werden hingegen Treffen im Freien, die viel weniger gefährlich sind."



Die NORDWEST-ZEITUNG aus Oldenburg sieht es so: "Es gibt kaum eine massivere Einschränkung individueller Rechte als Ausgangssperren, abgesehen vielleicht von der Anmaßung des Staates, darüber zu befinden, wer sich mit wem in privaten Wohnungen trifft. Das alles ist unverhältnismäßig und einer Demokratie so unwürdig, wie die Effektivität bei der Bekämpfung der Seuche fragwürdig ist. Da hilft nämlich letztlich nur Impfen."



Die BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN aus Karlsruhe finden hingegen: "Allein die Diskussion um die Bundes-Notbremse hat schon viel bewirkt. Die gefährliche Untätigkeit in vielen Teilen Deutschlands hatte ein Ende. Vielerorts sind bereits heute schärfere Regelungen in Kraft, als sie das geänderte Infektionsschutzgesetz vorsieht. Zusammen mit den steigenden Impfquoten, besseren Teststrategien und den wärmeren Temperaturen, die den Aufenthalt im Freien bei geringerem Infektionsrisiko erlauben, bietet die Notbremse eine echte Chance."



Die SÜDWEST-PRESSE aus Ulm schreibt: "Die Ausgangssperre verdient ihren Namen nicht und kann angesichts der trotzdem bestehenden rechtlichen Bedenken eigentlich gestrichen werden."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU erinnert: "Anfang März hatten Kanzlerin und Länderchef:innen Öffnungsschritte für Lockerungen des Lockdowns beschlossen, aber eine wichtige Stoppfunktion eingebaut: die Notbremse. Sie sollte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gezogen werden. Da lag diese im Bundesdurchschnitt gerade bei 65. Heute ist sie bei 160. Nun hat der Bundestag eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Wesentlicher Punkt: die Notbremse. Voraussetzung? Dieselbe: eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Wäre es nicht so traurig, müsste man lachen. Wochen wurden verplempert. Das Virus dankt."



"Ein harter Lockdown wäre schon länger nötig gewesen, um die Pandemie zu bremsen", meint die NÜRNBERGER ZEITUNG. "Die Möglichkeit hat es gegeben, doch die Chance wurde leichtfertig verspielt. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, eine Art Notbremse, ist die Folge des Abstimmungsdesasters vom März. Das Positive an der Gesetzesänderung ist, dass das Vorgehen in der Corona-Pandemie bundeseinheitlich geregelt wird. Trotzdem: Die Notbremse sorgt für erhebliche zusätzliche Belastungen und ob sie die Zahl der an Corona Erkrankten senkt, ist fraglich. Sie ist nicht zielgenau."



Die RHEIN-ZEITUNG aus Koblenz ist der Ansicht: "In einem bestimmten Punkt dürften sich die Länder klammheimlich sogar darüber freuen. Wenn das Gesetz erst in Kraft ist, können sie auf den Bund zeigen, der dann jene nächtlichen Ausgangssperren anordnet, die es in einigen Bundesländern schon gibt. Ab sofort ist das Bundessache."



Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG gibt zu bedenken: "Im Übrigen bleibt, wie so oft, nur der Appell an die Vernunft. Laut Gesundheitsminister Spahn gehen zwei Drittel der Infektionen auf den privaten Bereich zurück. Das heißt: Wir haben es überwiegend selber in der Hand, wie lange diese Pandemie uns noch lähmt. Also: Mitdenken und mitmachen, dann wird die Notbremse womöglich schon bald kein Thema mehr sein."

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.