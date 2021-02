Die Verlängerung des Lockdowns und die Aussicht auf abgestufte Öffnungen bestimmen die Kommentarspalten. "Bei den Schulöffnungen zeichnet sich heilloses Durcheinander ab", prognostiziert die Badische Zeitung, während die Volksstimme aus Magdeburg glaubt, der Kanzlerin fehle die Autorität einer erfolgreichen Krisenmanagerin. Unser Blick in die Zeitungen:

Das HANDELSBLATT nimmt sich zunächst die Diskussion über Friseursalons vor und kritisiert: "Der Fokus auf den Haarschnitt zeigt, dass die Corona-Einschränkungen schnell ins Absurde abgleiten können. Offene Schulen und Kitas beeinflussen die Zukunftschancen von Kindern. An Friseurterminen hängen vergleichsweise kurzfristige Güterabwägungen, etwa die Farbe der Strähnchen."



Die HEILBRONNER STIMME findet, es fehle weiterhin eine Perspektive, wie man aus dem Dauer-Lockdown herauskommen könne: "Regierung und Länderchefs sollten eine Strategie ausarbeiten, die diesen Namen verdient. Ein Blick in das neue Konzept der No-Covid-Initiative könnte hilfreich sein. Einen Versuch wäre es wert."



Die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg sieht es so: "Der Hinweis, bei einer stabilen Inzidenz unter 35 würden weitere Lockerungen möglich, bleibt für Handel und Gastronomie zu vage. Auch Kulturschaffende hätten verbindlichere Perspektiven gebraucht. Bei den Schulöffnungen zeichnet sich heilloses Durcheinander ab. Nichts gegen regionale Unterschiede im Umgang mit Corona. Aber diese sollten sich an Infektionslagen orientieren und nicht an föderalem Wildwuchs."



Der MÜNCHNER MERKUR verweist auf die wirtschaftlichen Folgen der nun noch einmal verlängerten Beschränkungen: "Viele Betriebe und Selbstständige kämpfen wegen der Maßnahmen der Regierung ums nackte Überleben. Aber auf die vollmundig zugesagten Hilfen warten die meisten von ihnen noch immer vergeblich. Mit jedem weiteren Tag des Missmanagements wächst die Gefahr eines Massensterbens im Mittelstand. Hauptverantwortlich dafür ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier."



Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg sieht es so: "Der Regierung in Berlin ist es nicht gelungen, das Potenzial eines reichen Hightech-Landes wie Deutschland in der Krise auszuschöpfen. Es gibt keine Strategie. Der Kanzlerin fehlt die Autorität einer erfolgreichen Krisenmanagerin. Ihre mahnenden Worte verhallen. Die Länder sind die eigentlichen Manager der Krise. Aus der Zentrale wird außer Geld nichts Hilfreiches mehr kommen."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU hält die Verlängerung des Lockdowns grundsätzlich für richtig, denn: "Der Blick nach Großbritannien oder Portugal lehrt, wie schlimm es noch werden kann. Jede vorzeitige Lockerung kann im Lichte gefährlicher Mutanten zu einer medizinischen Katastrophe führen. Andererseits hat die jüngste Ministerpräsident:innenkonferenz gezeigt, was bereits die vorherigen Konferenzen zeigten: So, wie es ist, kann es nicht bleiben. Es ist ausgeschlossen, weiter im Rhythmus von Ministerpräsident:innenkonferenzen zu lockern oder zu schließen. Das macht die Republik kirre."

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.