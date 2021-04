Die Video-Aktion #allesdichtmachen stößt vielerorts auf Kritik - in den Zeitungskommentaren gibt es allerdings auch unterstützende Stimmen. In den Videos kritisieren und parodieren prominente Schauspielerinnen und Schauspieler die Corona-Maßnahmen.

Die AUGSBURGER ALLGEMEINE ist empört:



"Ja, man darf es in einem freien Land natürlich sagen, dass einem die Corona-Maßnahmen nicht passen, dass sie eine Zumutung für die Gesellschaft sind, dass die Corona-Politik alles andere als perfekt ist. Aber wie? Dass sich Prominente über die Maßnahmen lustig machen, kann als Kunst bezeichnet werden, aber auch als riesengroße Geschmacklosigkeit. Für die Angehörigen der 80.000 Corona-Toten muss der Beitrag unerträglich sein, ebenso für Krankenhauspersonal."



Die HEILBRONNER STIMME meint:



"Darüber hinaus enthalten die Videos Botschaften, die, auch wenn sie nur ironisch gemeint sein sollen, das Narrativ von Schwurblern und Verschwörungstheoretikern verwenden. Das ist schlechte, weil bequeme Satire. Die Stars hätten ihre Prominenz stattdessen nutzen können, um eine konstruktive und kontroverse Debatte anzustoßen, oder um eine Aktion ins Leben zu rufen, die über ironisches Beleidigtsein hinausgeht."



Im WESER-KURIER heißt es:



"Von den Filmstars, die ihr Gesicht für die Aktion '#allesdichtmachen' hergegeben haben, hätte man mehr erwarten dürfen. Mehr Verantwortung im Umgang mit der riesigen Reichweite, die sie im Netz haben. Mehr Gespür dafür, wem sie damit trotz aller nachträglichen Distanzierungen in die Karten spielen. Und mehr als das Argumentationsmuster einer Dreijährigen, die keine zweite Bratwurstschnecke bekommt: einfach irgendwie dagegen und möglichst laut sein, ohne jeden Lösungsvorschlag. Ja, Satire darf das. Aber Fans und Followern damit vorzugaukeln, das würde irgendwas zum Guten wenden, macht alles nur noch schlimmer."



Aus Sicht der PASSAUER NEUEN PRESSE ist die Aktion - Zitat - "gründlich in die Hose gegangen":



"Wenn etwa 'Tatort'-Star Richy Müller eine 'Zwei-Tüten-Atmung' empfiehlt, um den Lockdown zu brechen, dann ist das nicht nur ein ziemlich müder Witz, sondern eine zynische Missachtung des Leids von Patienten auf der Intensivstation, die an Beatmungsgeräten um ihr Leben kämpfen. Unverzeihbar ist auch die Blauäugigkeit, mit der ausgeblendet wurde, dass die versammelte Rechte um AfD, 'Querdenker' und Verschwörungstheoretiker die Videoaktion natürlich sofort für ihre Zwecke missbrauchen würde."



Die NÜRNBERGER ZEITUNG gibt zu bedenken:



"Ist es nicht genau das, was zu den Kernaufgaben von Kunst in einer Demokratie zählt: Politik zu hinterfragen? Die Frage zu stellen, ob das, was gerade verordnet und verabschiedet wird, auch wirklich das Beste für das Wohl aller ist und dazu führt, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben? Nichts anderes haben diese Schauspieler getan. Mit keiner Silbe haben sie behauptet, ihnen sei es egal, wenn Menschen elendig an einem Beatmungsgerät ersticken, oder die wahnsinnig belastende und bewundernswerte Arbeit des Pflegepersonals kleingeredet. Genau das wird ihnen nun aber unterstellt, und das ist nichts anderes als platter Populismus."



Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg sieht das ähnlich:



"Deutlicher hätten Journalisten die ironische Medienkritik von Jan Josef Liefers nicht bestätigen können. Wer die kurzen Clips betrachtet, findet Satire zu Bigotterie und Denunziantentum in Corona-Zeiten, zu den Folgen des Homeschoolings und - natürlich - den Widersprüchen bei den Corona-Maßnahmen. Einiges ist auch nicht gelungen. Aber eine so aggressive, kollektive Verurteilung ist unangemessen. Sie löst Angst aus nicht nur bei Betroffenen. Wer wagt künftig noch Satire und Ironie in der Krise, wenn die Medien-Hinrichtung und Beifall von der falschen Seite gleichzeitig drohen?"



Und die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG aus Heidelberg resümiert:



"Bei der Video-Aktion versuchten sich mehrere Dutzend Schauspieler als Satiriker, ganz sicher verstanden sie ihre Clips als politischen Beitrag. Das wäre vielleicht gut gegangen, hätten Satireprofis die Drehbücher geschrieben. So aber versuchten Betroffene mittels schwarzem Humor auf ihre Not aufmerksam zu machen. Das musste scheitern und so richtig witzig war schon die Idee an sich nicht. Deshalb aber den Stab über die Protagonisten zu brechen - dazu gibt es keinerlei Grund. Wie sagt man im Film? Schnitt! Nächste Szene."

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.