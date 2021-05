Umweltschutzorganisationen und mehrere tausend Bürgerinnen und Bürger haben eine Klimaklage gegen den Ölkonzern Shell gewonnen. In deutschen Zeitungen wird das Urteil als wegweisend eingeschätzt.

Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG kommentiert: "Erstmals hat ein niederländisches Gericht nun einen Konzern dazu verurteilt, seine klimaschädlichen Emissionen zu mindern. Nicht irgendeinen Konzern, sondern den Ölmulti Shell: Bis 2030 muss er seine Emissionen um 45 Prozent unter den Wert von 2019 drücken. Und zwar nicht nur die Emissionen, die er selbst verursacht – sondern auch die seiner Kunden und Zulieferer. Was Umweltschützer und Tausende Bürger da erreicht haben, ist spektakulär. Shell hat sich, wie andere Ölmultis auch, zuletzt gerne ein grünes Mäntelchen übergeworfen; das Image drohte ja durchaus zum Problem zu werden. Nun kann der Konzern beweisen, wie weit es damit wirklich her war."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU findet, das Gericht in Den Haag habe mit der Entscheidung Rechtsgeschichte geschrieben: "Der Fall Shell kann zum Präzedenzfall auch für viele andere Konzerne in Europa werden, die internationale Klimaabkommen nicht ernst nehmen. Der Haager Spruch gilt als Grundsatzentscheidung für die weltweit laufenden Klimaklagen gegen die fossile Industrie. Tatsächlich sind es offenbar zunehmend die Gerichte, die den nötigen Klimaschutz durchsetzen, weil die von Industrielobbys eingemauerten Politikerinnen und Politiker das nicht schaffen."



Der KÖLNER STADT-ANZEIGER spricht von einem Sensations-Urteil, schränkt dann aber ein: "Dass nun eine Welle von Klimaklagen gegen die größten Verschmutzer folgt, wie die erfolgreichen Kläger hoffen, ist nicht ausgemacht: In den Vereinigten Staaten wurden Schadenersatzklagen gegen Ölkonzerne wegen entstandener Kosten durch den Klimawandel zunächst zurückgewiesen. Das Geschäftsmodell der fossilen Riesen ist jedoch schon lange unter Druck. Shell und andere führen einen Abwehrkampf und ziehen sich aus immer mehr dreckigen Geschäftsfeldern zurück. Es könnte der Beginn einer Entwicklung sein: Die dreckigsten Geschäfte werden an Firmen ausgelagert, die nicht von einer Bezirksrichterin in Den Haag in die Schranken gewiesen werden können. Für das Weltklima wäre dann wenig gewonnen."



Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG sieht es so: "Als globales Unternehmen hat Shell einen enormen Einfluss auf den Klimawandel. Womöglich haben Korrekturen im Geschäftsmodell direkte Auswirkungen auf den Rückgang der CO2-Emissionen - 'mehr noch als bei einzelnen Staaten', meint zumindest das Gericht. Doch eine Absenkung um 45 Prozent bis 2035 ist selbst für ein Unternehmen mit hohen Forschungsetats wie Shell sehr ambitioniert. Aber das Ringen um die Pariser Klimaziele ist bereits verloren, wenn selbst diejenigen ihn nicht angehen, die über ausreichend finanzielle Mittel für Innovationen verfügen."

