Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland, aber auch in Belgien und den Niederlanden schlägt sich auch in Kommentaren der Zeitungen nieder. Was ist nun zu tun? Und welche Rolle sollten Politikerinnen und Politiker nun einnehmen? Einige Auszüge.

Die RHEINPFALZ aus Ludwigshafen hält fest: „Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erleiden in diesen Tagen eine Unwetterkatastrophe, die das Vorstellungsvermögen übersteigt. Unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Jahrhundert-Unglücks gibt es zuallererst nur: Trauer, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Gedenken wir der Toten. Zeigen wir den Angehörigen unser Mitgefühl. Unterstützen wir die Rettungsmaßnahmen, die Aufräumarbeiten, den Wiederaufbau. Spenden wir!“



Die MITTELBAYERISCHE ZEITUNG lobt die Hilfsbereitschaft der Menschen: „Hoffnungsschimmer in dieser düsteren Zeit ist die Unterstützung, die aus anderen Bundesländern, von Kommunen und Freiwilligen, auch aus dem Ausland, angeboten und erbracht wird. In der Not – und nicht in wohlfeilen Sonntagsreden – zeigt sich, was echten Zusammenhalt und wirkliche Solidarität ausmacht. Mit diesem Geist, diesem Engagement wird Deutschland auch diese schlimme Prüfung durch Naturgewalten bestehen.“



Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG blickt auf mögliche finanzielle Hilfen für Betroffene: "Neben unbürokratischer Soforthilfe sollte es auch nach dieser Überschwemmung besondere Unterstützung geben. Wie hoch die Solidarität ist, zeigen frühere Fluthilfefonds, die heute noch Geld auszahlen. Niemand sollte die Katastrophe missbrauchen, um Wahlkämpfer zu überhöhten Zusagen zu drängen.“



„Es wäre naiv zu glauben, dass die Wucht der Katastrophe nicht auch bald den Wahlkampf erfasst“, ist der MÜNCHNER MERKUR überzeugt: „Das ist legitim, doch ist der Grat zwischen notwendiger Debatte und Wahlkampf auf dem Rücken der Opfer schmal. (...) Der Streit um die richtige Politik zur Dämpfung der Erderwärmung muss geführt werden, aber ohne Hysterie und Angstmache“.



Die italienische Zeitung CORRIERE DELLA SERA konstatiert: „Der Klimaschutz steigt auf Platz eins der Sorgen der Menschen. Und die Folgen für den Ausgang der Wahl könnten unvorhersehbar sein. (...) Nach der Katastrophe wird die Wahl in Deutschland im September die erste in Europa sein, die mit dem Thema Klimaerwärmung gewonnen oder verloren wird.“



Die niederländische Zeitung DE VOLKSKRANT beobachtet eine "plötzliche Bekehrung der CDU zum Mitglied im Club der Warner vor dem Klimawandel. Während Spitzenkandidat Armin Laschet das Thema bisher vor allem im Kontext des wirtschaftlichen Wettbewerbs ansprach, wenn es um Deutschland als Produzent von sauberer Energie und sauberen Autos ging, hebt er jetzt die Bedeutung vieler schneller Maßnahmen zur Verlangsamung des Klimawandels hervor. Doch allein das Versprechen, der Klimapolitik mehr Priorität einzuräumen, genügt noch nicht. Es scheint, dass Bundes- und vor allem Landespolitiker auch andere unbequeme Fragen beantworten müssen.“



Die belgische Zeitung DE STANDAARD aber mahnt: „Dies sollte eine Zeit für Hilfsleistungen sein, nicht für politische Spielereien, geschweige denn für gegenseitige Beschuldigungen."

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.