Mit einem Sternmarsch zum Alexanderplatz haben tausende Menschen am Christopher Street Day in Berlin für Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten demonstriert.

Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten Regenbogenfahnen dabei, einige waren verkleidet. Das Motto der Veranstaltungen mit knapp 10.000 angemeldeten Teilnehmern lautete "CSD Berlin Pride". Jeder Protestzug habe einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt, erklärten die Organisatoren. Dabei gehe es um feministische Themen, Rassismus, Trans- und Intersexualität sowie um die Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR.



Zum Auftakt des "East Pride"-Zuges durch den Nordosten Berlins wurde ein Gottesdienst gefeiert. Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Stäblein, appellierte, Homosexualität innerhalb und außerhalb der Kirche zu respektieren. Im christlichen Bekenntnis müsse an die Stelle des Satzes "Homosexualität ist Sünde" der Satz "Homophobie ist Sünde" treten. Der Bischof rief zugleich dazu auf, diskriminierten gleichgeschlechtlichen Paaren beizustehen, "ob in Ungarn oder in Russland oder wo auch immer".

Pride Parades in Rom und Paris

Auch in anderen Metropolen kamen zehntausende Menschen zu sogenannten "Pride Parades" zusammen, um für die Rechte der LGBTQ-Bewegung zu demonstrieren - unter anderem in Rom und Paris. Gestern hatten in Tel Aviv bereits Zehntausende an der Gay-Pride-Parade teilgenommen.

Polizei in Istanbul setzt Tränengas ein

In der türkischen Metropole Istanbul setzte die Polizei Tränengas gegen Teilnehmende der dortigen Pride Parade ein. Hunderte Menschen hatten sich trotz eines Versammlungsverbots zusammengefunden. Berichten zufolge wurden auch Plastikgeschosse in die Menge gefeuert. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Unter dem Motto "Die Straße gehört uns" hatten verschiedene Zusammenschlüsse zu der Parade aufgerufen. Die Protestierenden kritisierten unter anderem ein zunehmend LGBTQI+-feindliches Klima in der Türkei.