Lehrermangel

Schleswig-Holstein Bildungsministerin Karin Prien (CDU). (pa/Geisler-Fotopress)

Prien sagte im Deutschlandfunk, die Kultusministerkonferenz sei dabei, die Gewinnung von Lehrkräften neu aufzustellen. Eine Kommission werde dazu in Kürze Vorschläge vorlegen. Die CDU-Politikerin verwies darauf, dass auch andere Bereiche wie zum Beispiel die Medizin mit personellen Engpässen zu kämpfen hätten. Dies sei auch eine Folge des demografischen Wandels. Prien räumte ein, dass die Politik in den vergangenen Jahren bei der Lehrerausbildung nicht immer ausreichend mit den Hochschulen zusammenarbeitet habe.

Zuletzt hatten erste Bundesländer Maßnahmen angekündigt, um weitere Lehrkräfte zu gewinnen. In Bayern etwa sollen an den Mittel- und Förderschulen mehr Quereinsteiger eingesetzt werden. Mecklenburg-Vorpommern plant kürzere Bewerbungs- und Einstellungsverfahren. In Nordrhein-Westfalen sollen die Prüfungsordnungen angepasst werden, um etwa Gymnasiallehrer an Grundschulen beschäftigten zu können.

Nach Angaben des Lehrerverbandes fehlen in Deutschland derzeit bis zu 40.000 Lehrer.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.