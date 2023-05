Jewgeni Prigoschin - Chef der "Wagner-Gruppe". (picture alliance / dpa / TASS / Sergei Bobylev)

Er erklärte auf Twitter, man bereite den Abzug bereits vor und sei bereit, die Stellungen an Kämpfer des Tschetschenenführers Kadyrow zu übergeben. Dieser hatte sich zuvor zur Übernahme der Positionen bereit erklärt.

Prigoschin hatte den Rückzug gestern angekündigt und ihn mit einem Mangel an Munition begründet. Dafür machte er das Verteidigungsministerium in Moskau verantwortlich, mit dem er seit längerem im Streit liegt. Zuvor hatte er in der Nacht auf Freitag in Sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem er vor zahlreichen aufgereihten Leichen seiner Söldner steht und Russlands Militärführung beschimpft.

Die Wagner-Söldner führten die Angriffe auf Bachmut bislang an. Dabei sollen sie große Verluste erlitten haben.

