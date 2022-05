Die lettische und russische Ausgabe der "Nowaja Gaseta. Europa" (Alexander Welscher/dpa)

Sie wird von ins Ausland geflohenen Redakteuren des Blatts in Zusammenarbeit mit einem lettischen Verlag produziert. Die Ausgabe erschien sowohl auf Russisch als auch auf Lettisch und berichtet ausführlich über den Krieg in der Ukraine. Sie sollte nach Angaben der Herausgeber auch in Estland erschienen. - In Russland hatte die "Nowaja Gaseta" ihr Erscheinen unter dem Druck der Behörden ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.