Ein Zivilprozess gegen Prinz Andrew wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs in den USA rückt näher. (Chris Jackson/PA Wire/dpa)

Ein Gericht in New York wies Einwände von seinen Anwälten zurück, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Eine Klägerin wirft Andrew vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Der Fall steht in Zusammenhang mit dem Skandal um den verurteilten US-Multimillionär Epstein, der 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde. Prinz Andrew, der Sohn der britischen Königin Elizabeth II., streitet alle Vorwürfe ab.

