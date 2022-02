Prinz Andrew hat sich mit der Klägerin auf einen Vergleich verständigt. (Chris Jackson/PA Wire/dpa)

In einem Gerichtsdokument heißt es, beide Parteien hätten eine Einigung erzielt. Wie viel Andrew an die Frau zahlen wird, wurde nicht öffentlich gemacht. Er räumt in dem Papier den Angaben zufolge kein Fehlverhalten ein, bedauert aber seine Verbindungen zum 2019 verstorbenen US-amerikanischen Sexualstraftäter Epstein.

Die Klägerin wirft dem zweitältesten Sohn von Königin Elisabeth II. vor, sie vor etwa 20 Jahren als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Epstein soll sie dazu gezwungen haben. Andrew bestreitet die Vorwürfe. Die Königin hatte ihm wegen der Anschuldigungen alle militärischen Dienstgrade und königlichen Schirmherrschaften entzogen.

