PCR-Tests auf das Corona-Virus sollen künftig vor allem für priorisierte Gruppen zur Verfügung stehen. (picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte)

Der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Wüst, verteidigte diesen Schritt: Bei den derzeit hohen Fallzahlen müsse man mit den Kapazitäten ein Stück haushalten, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Es sei eine - Zitat - "kluge" Priorisierung für das Personal im Gesundheitswesen und für besonders anfällige Menschen vorgesehen.

Die Virologin Brinkmann sagte im Deutschlandfunk , der Mangel an PCR-Tests sei ein Problem in der Pandemiebekämpfung. Die Corona-Fallzahlen würden bald stagnieren, weil nicht mehr genug Tests zur Nachverfolgung zur Verfügung stünden.

Expertenrat: Vorbereitungen treffen

Bundeskanzler Scholz sieht derzeit keinen Anlass für einen Kurswechsel bei den Corona-Maßnahmen. Es sei angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante nicht angebracht, die Regeln zu lockern, sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Zugleich warnte er vor Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Pandemie.

Auch der Expertenrat der Bundesregierung hatte am Wochenende geraten, bestehende Einschränkungen von Kontakten und Veranstaltungen beizubehalten. Er forderte aber auch, schon jetzt weitere Schritte vorsorglich vorzubereiten, sollten diese nötig werden. Zudem drängten die 19 Mitglieder auf stärkere Digitalisierung. Selbst zwei Jahre nach Beginn der Pandemie gebe es immer noch viele Defizite, kritisierten sie.

Forderung nach einer "Exit-Strategie"

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt verlangte eine Strategie, um sich "Stück für Stück aus der Pandemie herauszubewegen". Der Status der Pandemie werde mit Omikron ein anderer, sagte er der Zeitung "Die Welt".

Ähnlich äußerte sich Bundesjustizminister Buschmann. Der FDP-Politiker sagte in der ARD-Sendung "Anne Will", wenn der für Mitte Februar erwartete Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten sei und die Zahlen auch in den Krankenhäusern zurückgingen, müssten die Maßnahmen gelockert werden. Dies sei selbstverständlich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.