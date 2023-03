Pritzker-preisgekrönt:Der Star-Architekt David Chipperfield. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Das gab die Jury in Chicago bekannt. Zur Begründung hieß es, Chipperfields Arbeiten seien subtil und doch kraftvoll, gedämpft und doch elegant. Zu den bekanntesten Bauwerken Chipperfields zählen das Neue Museum in Berlin, das Museum Folkwang in Essen sowie das Gebäudeensemble "City of Justice" in Barcelona.

