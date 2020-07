Der Europäische Gerichtshof hat die Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield" zwischen der EU und den USA gekippt. Dabei geht es um die Weitergabe personenbezogener Daten von EU-Bürgern, etwa durch Unternehmen wie Facebook.

Die Vereinbarung zwischen der EU-Kommission und der US-Regierung sah vor, dass Unternehmen die Mindeststandards des europäischen Datenschutzes einhalten müssen. Dagegen hatte der österreichische Datenschutzaktivist Schrems in Irland geklagt, wo Facebook seinen Sitz in Europa hat. Schrems kritisiert, dass die amerikanischen Sicherheitsbehörden aufgrund der dortigen Gesetze leicht auf die Daten zugreifen können, ohne dass Betroffene etwas dagegen unternehmen können. Der irische High Court hatte in dieser Sache den EuGH angerufen.



Nach der Entscheidung der Luxemburger Richter können Daten allerdings weiter in die USA übertragen werden - auf Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln. Damit garantieren Unternehmen die Einhaltung von Datenschutzstandards auch in Staaten ohne ausreichendes Datenschutzniveau. Solche Klauseln sind laut EuGH zulässig.