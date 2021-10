US-Präsident Biden ist zu Beginn seiner mehrtägigen Europa-Reise von Papst Franziskus empfangen worden.

Nach Angaben des Weißen Hauses würdigte Biden bei der Privataudienz den Papst für seine Führungsrolle im Kampf gegen die Klimakrise. Der Präsident habe zudem den Einsatz von Franziskus für ein Ende der Corona-Pandemie durch das Teilen von Impfstoffen und für eine gerechte weltweite wirtschaftliche Erholung gelobt, hieß es weiter.



Biden wollte in Rom auch mit dem französischen Präsidenten Macron zusammentreffen; es ist die erste persönliche Begegnung der beiden seit dem U-Boot-Streit. Die USA hatten im September ohne Absprache mit Paris einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben gerufen haben. Dabei wurde ein geplantes U-Boot-Geschäft zwischen Frankreich und Australien abgesagt. - Biden und Macron nehmen am morgen beginnenden G-20-Gipfel in Rom teil.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.