Die Riester-Rente wird 20 Jahre alt. Aber beliebt ist sie fast bei niemandem - die Frage ist, welche Alternativen es gibt.

Selbst der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sieht Änderungsbedarf. Von dort hieß es, mit aktuell mehr als 16 Millionen abgeschlossenen Verträgen sei die Riester-Rente zwar die "weltweit erfolgreichste freiwillige staatlich geförderte Altersvorsorge". Doch erstens sei ein Kapitalaufbau mit 100-prozentig garantiertem Beitragserhalt mit einem Höchstrechnungszins von künftig 0,25 Prozent kaum möglich. Und zweitens solle das komplizierte Zulagensystem vereinfacht werden.



An dem System und den hohen Gebühren der Versicherer entzündet sich auch die Hauptkritik von Verbraucherschützern. Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Riester-Rente habe "viel versprochen, aber nichts gehalten". Der Pferdefuß liege darin, dass die entsprechenden Gesetze vorsehen, dass jeder Nutzer der Riester-Rente Kunde bei einem Versicherungsunternehmen werden müsse. Die Unternehmen würden aber hohe Kosten geltend machen und hätten keine faire Kalkulation; sie hätten damit die Rente kaputt gemacht.



Die Riester-Rente wurde am 11. Mai 2001 vom Bundestag beschlossen. Die Versicherung soll die gesetzliche Rente ergänzen. Die Verbraucher erhalten dafür staatliche Zuschüsse. Insgesamt wurden mehr als 16 Millionen Verträge verkauft. Benannt ist sie nach dem früheren Bundesarbeitsminister Walter Riester.

Staatsfonds oder geförderter Aktienkauf?

Als Alternative sehen die Verbraucherschützer die Einrichtung eines Staatsfonds - wie es ihn in anderen Ländern wie Schweden schon gibt. Zudem gibt es die Idee, andere, aktienorientierte Kapitalanlagen zu fördern. Auch die FDP setzt sich für ein solches Modell ein. Aus der CSU-Landesgruppe im Bundestag kam bereits im vergangenen Dezember der Vorschlag, der Staat solle ab Geburt bis zum 18. Lebensjahr für jedes Kind einen Beitrag von 100 Euro pro Monat in einen Generationen-Pensionsfonds einzahlen, der das Geld renditeorientiert anlege.



Der Bund der Versicherten plädiert zudem dafür, man solle Sparerinnen und Sparern bei der staatlich geförderten Altersvorsorge eine größere Freiheit als bisher geben. Menschen sollten ihre Altersvorsorge so gestalten können, wie sie selbst das für richtig erachten würden. An erster Stelle steht für den Bund der Versicherten aber, die Riester-Rente nach der Bundestagswahl abzuschaffen. Mit einem Protest in Berlin wolle man deshalb die Politik darauf aufmerksam machen, dass hier Handlungsbedarf bestehe, so Kleinlein im Deutschlandfunk. Man brauche einen klaren Fahrplan für ein Ende der Riester-Rente und dann einen Plan, um ein neues System zu etablieren.

Bartsch (Linke): solidarische gesetzliche Rente für alle

Der Fraktionsvorsitzende der Partei "Die Linke" im Bundestag, Bartsch, erklärte, der "Riester-Murks" sei ein milliardenteures Grab, das die Menschen nicht vor Altersarmut schütze. Vielmehr beschere es ihnen "ein dickes Minusgeschäft". Bartsch ergänzte: Die "verkorkste Teilprivatisierung" der Rente müsse gestoppt werden. Er plädierte für eine solidarische gesetzliche Rente für alle.

Binding (SPD): Kauf selbst genutzer Immobilien unterstützen

Der SPD-Finanzexperte Binding hatte bereits im Dezember mitgeteilt, wenn es darum gehe, die private Altersvorsorge zu reformieren, sei Riester der falsche Ansatz. Statt das Auslaufmodell zu modernisieren, sollte der Staat künftig den Erwerb selbst genutzter Immobilien unterstützen, schlug Binding im "Tagesspiegel" vor.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.