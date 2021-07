Der britische Milliardär Richard Branson will am Sonntag kommender Woche mit einem Raumschiff seines Unternehmens Virgin Galactic ins All fliegen.

Mit dem Start würde er seinem Konkurrenten Jeff Bezos in den USA um neun Tage zuvorkommen. Wie der Konzern mitteilte, öffnet sich am 11. Juli das Zeitfenster für den nächsten Testflug. Das Raumschiff mit Branson könne aber nur starten, wenn das Wetter gut sei und es keine technischen Probleme gebe. Amazon-Gründer Bezos plant am 20. Juli mit dem ersten bemannten Flug seines Raumfahrtprojekts Blue Origin ins All zu fliegen.



Beide Unternehmen wollen mit Weltraumtouristen Geschäfte machen. Ein Ticket wurde zuletzt für 28 Millionen Dollar verkauft. Als erstes privates Raumfahrtunternehmen brachte "SpaceX" von Tesla-Gründer Elon Musk 2020 Astronauten zur Internationalen Raumstation. Ab September will SpaceX ebenfalls Privatpersonen ins All bringen. Als erster privater Weltraumtourist gilt der US-Unternehmer Dennis Tito. Er flog bereits 2001 mit einem russischen Sojus-Raumschiff zur ISS.

