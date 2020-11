Ein halbes Jahr nach seinem historischen Jungfernflug ist das Raumschiff "Crew Dragon" des US-Konzerns SpaceX zum ersten Mal für eine reguläre Mission ins Weltall gestartet.

Am Abend hob die Kapsel mit vier Astronauten an Bord in Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ab. Sie starteten an der Spitze einer "Falcon 9"-Rakete, deren erste Stufe nach einigen Minuten wie geplant zur Erde zurückkehrte und auf einer schwimmenden Plattform landete. Die Kapsel wird voraussichtlich nach mehr als 27 Stunden Flug an der Internationalen Raumstation ISS andocken. Die vier Astronauten aus den USA und Japan sollen sechs Monate lang verschiedene Experimente überwachen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.