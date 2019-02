Die in allen Bundesländern geltende Rauchmelder-Pflicht für privaten Wohnraum wird nach Einschätzung des Deutschen Feuerwehrverbands von den Behörden nicht durchgesetzt.

Vizepräsident Hachemer sagte der Deutschen Presse-Agentur, im Moment gebe es keinerlei Kontrollen und damit auch keine Ahndung. Niemand klingele an Haustüren, um den Einbau von Rauchmeldern zu überprüfen. Das müsse sich ändern. Die Geräte seien wichtig, um im Notfall geweckt zu werden. Im Schlaf sei der Geruchssinn abgeschaltet, fügte Hachemer hinzu. Schon zwei Atemzüge mit rauchhaltiger Luft könnten unter Umständen zur Bewusstlosigkeit führen.



Vorgeschrieben sind Rauchmelder in der Regel in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die ins Freie führen. Genauere Informationen über die Rechtslage finden Sie beim Verein "Forum Brandrauchprävention", der unter anderem vom Deutschen Feuerwehrverband unterstützt wird.