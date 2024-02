USA

Privates Unternehmen versucht Mondlandung

Erstmals seit mehr als 50 Jahren soll es in der kommenden Nacht wieder eine US-Mondlandung geben. Der Mondlander "Odysseus" des US-Privatunternehmens Intuitive Machines soll auf dem Erdtrabanten aufsetzen - eine Woche, nachdem er an Bord einer SpaceX-Trägerrakete vom Kennedy Space Center in Florida ins All gestartet war.