Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat die EU aufgefordert, die Situation für Flüchtlinge auf den griechischen Inseln zu verbessern.

Geschäftsführer Burkhardt sagte in Frankfurt am Main, die Migranten in der Ägäis drohten zum Spielball der Machtinteressen der Türkei, Griechenlands und der EU-Staaten zu werden. Ihr Rechtsanspruch auf Schutz werde systematisch ignoriert.



Auf den griechischen Inseln harren laut Pro Asyl derzeit mehr als 25.000 Menschen aus; rund 40 Prozent von ihnen sind nach Angaben der Vereinten Nationen minderjährig. Im August setzten nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR 8.100 Menschen aus der Türkei zu den Ägäis-Inseln über. Im August 2018 waren es nur knapp 3.200.