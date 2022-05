Flüchtlingshilfsorganisation

Günter Burkhardt, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Burkhardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn man Menschen an der Flucht hindere und in einen anderen Staat bringe, sei das eine Verschleppung und damit eine Menschenrechtsverletzung. Diese Vorfälle reihten sich ein in eine - Zitat - Kette verbrecherischer Handlungen, die das Putin-Regime begehe.

Aus den umkämpften Gebieten der Ukraine sind nach Militärangaben aus Moskau bislang fast 1,1 Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Knapp 200.000 von ihnen seien Kinder, sagte Generaloberst Misinzew.

Burkhardt kritisierte, dass Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine auf Anordnung der Regierung in Kiew nicht verlassen dürften. Es sei ebenfalls ein Menschenrecht, an einem Krieg nicht teilnehmen zu wollen. Vor einem Monat hatten zivilgesellschaftliche und kirchliche Akteure gefordert, russischen, belarussischen und ukrainischen Kriegsdienstverweigerern Asyl in Deutschland zu gewähren.

