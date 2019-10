Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, unbegleitete Flüchtlingskinder in Deutschland aufzunehmen.

Derzeit lebten in Griechenland mehr als 4.100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, erklärte Pro Asyl in Berlin. Dabei herrsche auf den griechischen Inseln dreieinhalb Jahre nach der Vereinbarung zwischen der Türkei und der EU der Ausnahmezustand. Familienzusammenführungen von Asylsuchenden mit Angehörigen in Deutschland würden systematisch verhindert, betonte die Organisation.