Pro Asyl fordert ein neues Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge, die sich auf den griechischen Inseln Samos, Chios und Lesbos befinden.

Mit Blick auf das auslaufende Programm sagte der Geschäftsführer der Hilfsorganisation, Burkhardt, in Frankfurt am Main, es sei verantwortungslos, diesen Prozess zu beenden. Weder das Dauerfesthalten auf griechischen Inseln noch Abschiebungen zurück in die Türkei seien eine menschenrechtskonforme Lösung.



Gut ein Jahr nach Beginn der Aufnahmeaktion von schutzbedürftigen Menschen landet heute zum vorerst letzten Mal ein Flugzeug mit Migranten in Deutschland. Insgesamt wurden fast 3.000 Menschen aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern geholt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.