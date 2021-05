Zum internationalen "Tag der Familie" hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl das Recht für Flüchtlinge eingefordert, als Familie zusammenzuleben.

Derzeit laufe der Rechtsanspruch auf Familiennachzug ins Leere, kritisierte Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt bei einer Demonstration in Berlin. Die Behörden hielten an Arbeitsabläufen fest, die einer modernen, auf Einwanderung ausgerichteten Gesellschaft Hohn spotteten. Kein Rechtsanspruch helfe, wenn Anträge jahrelang nicht entgegengenommen würden und die Bearbeitung dann weitere Monate oder Jahre dauere.



Pro Asyl forderte Bundesaußenminister Maas auf, dass Visaanträge digital gestellt, in Deutschland bearbeitet und innerhalb weniger Wochen Visa erteilt werden könnten. Momentan warteten mehr als 6.000 Menschen allein in ostafrikanischen Staaten oft monatelang darauf, an den deutschen Auslandsvertretungen überhaupt einen Termin zu bekommen, um einen Antrag auf ein Visum zum Familiennachzug stellen zu dürfen. Danach müssten die Antragsteller in den meisten Fällen weitere 12 bis 18 Monate warten. Hinweise auf fehlendes Personal, beengte Räumlichkeiten und Engpässe aufgrund der Pandemie seien vor allem Ausreden, meinte Burkhardt weiter. Vielmehr fehle der politische Wille.

