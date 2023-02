Nach dem Erdbeben

Ein deutsches Rettungsteam rettet nach über 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben eine Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der Stadt Kirikhan. (dpa-Bildfunk)

Während die Rettungsmaßnahmen auf türkischer Seite liefen, würden die vom Erdbeben betroffenen Menschen in Nordsyrien alleingelassen, kritisierte die Organisation. Auch die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates prüfen derzeit eine Resolution, die die Öffnung von Grenzübergängen zwischen der Türkei und Syrien fordert. Einzelheiten werden erst in der kommenden Woche erwartet. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass fast 5,4 Millionen Menschen in Syrien durch das Beben obdachlos geworden sind.

Unterdessen wurden weitere Verschüttete gerettet. In der türkischen Stadt Kirikhan wurde eine Frau lebend geborgen, in Iskenderun wurden sechs Mitglieder einer Familie aus einem eingestürzten Haus befreit.

Die offizielle Zahl der Toten stieg auf mehr als 22.000, davon 19.400 in der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.