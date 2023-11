Arbeitsverbote für Geflüchtete

An Jobangeboten auch für Migranten mangelt es nicht. Pro Asyl fordert eine Abschaffung der Arbeitsverbote. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Kleine vermeintliche Verbesserungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt reichten nicht aus, sagte der flüchtlingspolitische Sprecher der Organisation, Alaows, mit Blick auf einen geplanten Kabinettsbeschluss zur erleichterten Arbeitsaufnahme. Nötig sei vielmehr, dass alle Arbeitsverbote vollständig abgeschafft würden, da sie die Menschen aus der Gesellschaft ausgrenzten. Angesichts des Arbeitskräftemangels seien derartige Bestimmungen der falsche Weg.

Pro Asyl forderte stattdessen eine Ausweitung von Sprachkursen sowie eine schnellere Anerkennung ausländischer Schul- und Bildungsabschlüsse, so dass Geflüchtete in den Berufen arbeiten könnten, für die sie bereits in ihren Herkunftsländern ausgebildet wurden.

Das Bundeskabinett will heute neue Regelungen zum Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete ermöglichen sollen. Ein Vorschlag von Bundesinnenministerin Faeser zielt dabei auf teilweise verkürzte Fristen für die Beschäftigungsaufnahme. Zudem geht es um verschärfte Strafen für Schleuser und eine bessere Datenübermittlung der Ausländerbehörden. Ferner will die Ministerrunde die Verlängerung der Energiepreisbremsen für Gas und Strom über das Jahresende hinaus billigen. Damit diese wie geplant bis zum 30. April 2024 verlängert werden können, ist aber noch eine Genehmigung der EU-Kommission nötig.

