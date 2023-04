Anhaltende Kämpfe

Kämpfe im Sudan (Marwan Ali/AP/dpa)

Ihr flüchtlingspolitischer Sprecher Alaows sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, es sei nicht absehbar, wann die Kämpfe beendet seien. Die Bundesregierung könne nicht weiter zusehen, dass Menschen angedroht werde, in ein Gebiet abgeschoben zu werden, in dem ein bewaffneter Konflikt stattfinde. Man könne nicht einerseits Menschen mit einer Evakuierungsaktion aus dem Land herausholen und andererseits Menschen dorthin zurückführen. Laut Pro Asyl ist ungefähr die Hälfte der sudanesischen Flüchtlinge in Deutschland nur geduldet und daher von Abschiebung bedroht.

Vor rund zwei Wochen hatten in dem afrikanischen Land Kämpfe zwischen der offiziellen Armee und einer rivalisierenden Miliz begonnen. Hintergrund ist ein Machtkampf zweier Generäle. Nach dem Sturz von Diktator al-Baschir im Jahr 2019 herrschten beide zunächst gemeinsam in einer Militärregierung.

