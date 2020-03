Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat die Bundesregierung angesichts der Situation an der griechisch-türkischen Grenze zum Handeln aufgefordert.

Dort gebe es einen permanenten Bruch der Menschenrechte und des Völkerrechts, kritisierte Geschäftsführer Burkhardt in Frankfurt am Main. Griechenland habe das Asylrecht de facto abgeschafft. Daher müsse das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angewiesen werden, keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland zu überstellen. Die Bundesregierung müsse zudem dafür sorgen, dass etwa unbegleitete Kinder und Jugendliche sowie Frauen aus Griechenland nach Deutschland ausreisen könnten. Schließlich dürfe Athen keine Menschen in die Türkei zurückschicken, da sie kein sicherer Drittstaat im Sinne des Asylrechts sei.



Am Abend befassen sich die Spitzen von Union und SPD in Berlin unter anderem mit der Lage an der griechisch-türkischen Grenze.