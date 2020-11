Mit Empörung hat die Flüchtlings-Organisation Pro Asyl auf die Pläne von Innenminister Seehofer reagiert, wieder Menschen nach Syrien abzuschieben.

Diese Ankündigung zeige, dass es Seehofer nicht um die fatale Menschenrechtslage in Syrien gehe, sondern um ein politisches Signal nach Rechts, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Burkhardt. Angesichts von Foltergefängnissen, willkürlicher Verfolgung und Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung seien Abschiebungen weiterhin völkerrechtswidrig.



Seehofer will bei der Innenministerkonferenz dafür eintreten, dass der generelle Abschiebestopp für Syrien nicht über den 31. Dezember hinaus verlängert wird. Der CSU-Politiker erklärte, zumindest für Straftäter und Gefährder müsse wieder in jedem Einzelfall geprüft werden, ob Abschiebungen nach Syrien möglich seien.

