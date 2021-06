Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan fordert die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl Klarheit über die Aufnahme der afghanischen Ortskräfte in Deutschland.

Noch immer sei für die Betroffenen unklar, an wen sie sich wenden könnten und wie die Bundesregierung sie unterstütze, erklärte Pro Asyl in Berlin. Hier dürfe es kein bürokratisiertes Antragsverfahren geben. Außerdem gebe es kaum noch die Möglichkeit zum Familiennachzug, da die Visa-Abteilung der Deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul geschlossen habe.



Nach Kritik am Umgang mit den Ortskräften hatte das Innenministerium rund 1.500 weiteren Afghaninnen und Afghanen die Einreise erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.