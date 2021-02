Pro Asyl hat angesichts einer für heute geplanten Sammelabschiebung nach Afghanistan einen bundesweiten Abschiebestopp in das Land gefordert.

Die Lage dort verschlechtere sich zusehends, heißt es in einer Mitteilung. Pro Asyl verwies unter anderem darauf, dass deutsche Behörden Afghanistan als Hochinzidenzgebiet mit einem zusammenbrechenden Gesundheitssystem einstuften. Auch die Gewalt in Folge kriegerischer Auseinandersetzungen reiße nicht ab. Afghanistan war laut dem Global Peace Index im Jahr 2020 zum zweiten Mal in Folge das unsicherste Land der Welt.

