Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl protestiert gegen eine weitere Sammelabschiebung nach Afghanistan.

In zwei Tagen drohe bereits die vierte Aktion dieser Art im Jahr 2021, diesmal vom Flughafen Berlin-Schönefeld, teilte die Organisation in Frankfurt am Main mit. Das sei vor allem wegen der verheerenden Sicherheitslage sowie der gesundheitlichen Risiken durch die Covid-19-Pandemie nicht zu rechtfertigen. Seit Beginn der Sammelabschiebungen im Dezember 2016 sind den Angaben zufolge insgesamt 1.015 Menschen in das Land am Hindukusch abgeschoben worden, 107 in diesem Jahr.

