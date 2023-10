Trotz Demoverbot

Pro-Palästina-Demonstration am Stamstag in Köln. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Nach Polizeiangaben wurden die Teilnehmer aufgefordert, den Platz zu verlassen. Stattdessen kamen aber wohl zunächst noch mehr Menschen dazu. Die Berliner Polizei hatte bis zum 17. Oktober Versammlungen verboten, bei denen antisemitische oder extremistische Inhalte im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt befürchtet werden.

Am Wochenende hatte es in mehreren deutschen Städten pro-palästinensische Demonstrationen gegeben - unter anderem in Frankfurt, Köln und Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.