Krieg im Nahen Osten

Das Foto zeigt eine pro-palästinensische Kundgebung in London. (AP / Kin Cheung)

Sie versammelten sich nahe der Zentrale der BBC und zogen von dort durch die britische Hauptstadt. Die Polizei hatte im Vorfeld gewarnt, dass jeder in Gewahrsam genommen werde, der Unterstützung für die islamistische Hamas zum Ausdruck bringe. Einige Demonstrierende trugen Palästinenserflaggen und Schilder mit Aufschriften wie "Freiheit für Palästina".

In Frankfurt und Berlin wurden pro-palästinensische Kundgebungen untersagt. In Düsseldorf nahmen mehrere hundert Personen an einer genehmigten Demonstration teil. In Köln gab das Verwaltungsgericht einem Eilantrag für eine Versammlung statt - in unmittelbarer Nähe zu einer Pro-Israel-Kundgebung.

