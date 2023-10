Krieg im Nahen Osten

Das Foto zeigt eine pro-palästinensische Kundgebung in Sydney. (dpa / AP / Rick Rycroft)

Die größte Veranstaltung fand in Sydney statt. Dort beteiligten sich den Organisatoren zufolge rund 5.000 Menschen. Die Polizei war mit hunderten Einsatzkräften am Ort. Die Kundgebung blieb nach übereinstimmenden Berichten friedlich, ebenso wie weitere Demonstrationen in Adelaide und Melbourne.

Gestern hatten in der britischen Hauptstadt London sowie in Manchester und Edinburgh tausende Menschen an pro-palästinensischen Kundgebungen teilgenommen. In Frankfurt und Berlin wurden ähnliche Veranstaltungen dagegen untersagt. In Düsseldorf nahmen mehrere hundert Personen an einer genehmigten Demonstration teil..

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.