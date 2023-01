Um die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu verringern, wollten die Aktivisten unter anderem eine traditionelle Russlandfreundlichkeit und einen gewissen Antiamerikanismus in Teilen der Gesellschaft nutzen, heißt es in dem Reuters-Bericht . Außerdem werde versucht, Spätaussiedler und andere russischsprechende Menschen in der Bundesrepublik zu mobilisieren.