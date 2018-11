Die journalistischen Führungsebenen der öffentlich-rechtlichen Sender sind überwiegend von Männern geprägt.

Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Vereins Pro Quote. Demnach stellen Frauen nur in der Deutschen Welle und beim Rundfunk Berlin-Brandenburg die Hälfte des Führungspersonals in den Programmen. Gerade bei kleineren Anstalten seien die höheren Ebenen dagegen weitgehend männlich dominiert. So liege der Frauenanteil im Deutschlandradio bei unter 25 Prozent.



Bundesfamilienministerin Giffey sagte bei der Vorstellung der Studie in Berlin, Journalistinnen hätten einen anderen Blick auf Themen und erzählten manche Geschichten anders. Die SPD-Politikerin sprach sich für eine Frauenquote aus.



