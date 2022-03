In einem Autokorso bestehend aus mehreren Hundert Fahrzeugen begaben sie sich von Köln nach Bonn. Vielfach waren die Autos mit russischen Fahnen bestückt. Auf einem Bonner Friedhof legten die Teilnehmer Blumen und Kränze an einem sowjetischen Ehrenmal nieder. Es wurden mehrere Reden gehalten. Zudem versammelten sich vor dem russischen Konsulat in Bad Godesberg mehrere Menschen, wie der General-Anzeiger aus Bonn berichtet e. Die genauen Hintergründe der Versammlungen sind unklar. - Die russische Armee führt seit gut einem Monat einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.