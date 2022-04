Gestern am späten Abend kamen die Meldungen über einen angeblichen Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol. Als Quelle wurde das ukrainische Asow-Regiment genannt, das in Mariupol aktiv ist. In den Meldungen war die Rede von einer "unbekannten chemischen Substanz", die abgeworfen worden sei. Die Tagesschau hat rekonstruiert , was bislang bekannt ist. Heute erklärten die Separatisten, sie hätten keine Chemiewaffen eingesetzt.