Man kann sich über vieles ärgern, was die Natur eingerichtet hat. Mit dem inzwischen legendären Slogan "Weg mit den Alpen, freier Blick aufs Mittelmeer" warben in den achtziger Jahren Schweizer Punks ironisch für mehr Weitblick. Die Alpen sind schön, aber sie stehen im Weg. Manche menschliche Hybris sieht man förmlich münden im Protest gegen den täglichen Sonnenuntergang. Was für eine Energieverschwendung! Würde die Sonne immer scheinen, bräuchten wir nicht so viel Strom. Der menschliche Kampf gegen die Natur ist mancherorts notwendig und sinnvoll! Manchmal wirkt er lächerlich.

Riesige Zeit-Unterschiede innerhalb Europas

Berlin und Brüssel befinden sich in ein und derselben Zeitzone. Die Unterschiede beim Sonnenauf- und Untergang betragen allerdings bis zu einer dreiviertel Stunde. Ganz ohne Zeitumstellung. An Weihnachten ist es in Berlin um vier Uhr nachmittags schon dunkel, in Brüssel ist es morgens um acht Uhr immer noch stockfinster. Im hohen Norden Europas genießen die einen "Weiße Nächte", die anderen ärgern sich über Schlafstörungen, weil sie trotzdem arbeiten müssen, mit oder ohne Zeitumstellung. Wer abends in Mitteleuropa noch eine weitere Stunde Sonnenschein geschenkt bekommt, ist nur dann darüber glücklich, wenn er nicht der Pflicht wegen beizeiten einschlafen muss.

Im Süden ist es auch im Hochsommer um neun Uhr abends dunkel. Dafür im Winter zuverlässig um sieben hell. Die einen brauchen Blackout- Gardinen, um sich vor der Sonne zu schützen. Die anderen künstliches Licht, um keine Depressionen zu bekommen. Riesige Unterschiede innerhalb Europas, an denen auch die Zeitumstellung nichts ändert. Und nicht immer kann man seine persönlichen Vorlieben mit dem eigenen Wohnort in Einklang bringen. Von Finnland bis Portugal, von Litauen bis Frankreich es allen recht zu machen bleibt ein Unding.

Das Energiesparargument entfällt

Auf diese Wohlfühl- (oder eben Stress-) Faktoren reduziert sich weitgehend die Frage der Sommerzeit, seit das Energiesparargument mehr oder weniger entfällt. Es ist ein Nischenthema, ein Sommerthema, vielleicht findet die Online-Umfrage auch deswegen auch im Sommerloch statt, sprich: in der Ferienzeit. Sehr ausführlich beworben wurde sie jedenfalls nicht.

Ein typisches Sommerloch-Thema

Gut, dass die europäischen Bürger ihre Meinung sagen dürfen. Die Erfahrung zeigt, dass sich viele dafür interessieren, wenn ihre Gesundheit und ihre Gewohnheiten betroffen sind. Schlafmangel einerseits, Lichtmangel andererseits, und die bekannten Jetlag-Gefühle, das alles ist natürlich ein Thema und sollte ernst genommen werden. Man sollte allerdings nicht so tun, als wäre entweder mit der Abschaffung der Sommerzeit oder aber mit ihrer Beibehaltung alles bestens und einheitlich geregelt.

Solange die Erde so etwas Ähnliches wie eine Kugel ist und sich um sich selbst - wie um die Sonne - dreht, wird es Tag und Nacht und Zeitzonen geben. Unzulänglichkeiten eben. Aus Sicht des Menschen. Die er (noch) in Kauf nehmen muss, wie ein Jetlag beim Reisen. Ohne Zeitumstellung bliebe Europa allerdings mindestens ein Jetlag pro Jahr erspart.

Bettina Klein (Bettina Fürst-Fastré)Bettina Klein ist Korrespondentin des Deutschlandradio im Studio Brüssel. Zuvor war sie seit 2004 Moderatorin und Redakteurin der aktuell-politischen Sendungen im Deutschlandfunk, davor im Deutschlandradio Kultur. Korrespondentenvertretungen in Washington. Recherche-Jahr in den USA. Volontariat im RIAS Berlin und Studium der Fächer Religionswissenschaften, Geschichte und Politik.