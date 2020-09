In Deutschland findet heute ein bundesweiter Probealarm statt. Um 11 Uhr sollen verschiedene Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall getestet werden, etwa Sirenen, Durchsagen per Lautsprecher, Mitteilungen über soziale Medien und Warn-Apps, aber auch Informationen in Radio- und Fernsehprogrammen, wie hier im Deutschlandfunk. Später wird dann auf diesen Wegen auch Entwarnung gegeben.

Bund und Länder wollen das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Kommunikation in Notlagen erhöhen und die Funktionsfähigkeit der Warnwege testen. Seit drei Jahrzehnten hat es einen solch umfassenden Probealarm nicht mehr gegeben. Künftig ist diese Übung aber jährlich vorgesehen, und zwar jeweils am zweiten Donnerstag im September.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.