Am Donnerstag werden in weiten Teilen Deutschlands Alarmsysteme getestet. Das Ziel: Wenn eine Gefahr droht, sei es durch Terroranschläge oder Naturkatastrophen, soll die Bevölkerung möglichst schnell informiert werden können. Wir beantworten wichtige Fragen zum ersten bundesweiten "Warntag".

Warum gibt es den Warntag?

Die Idee geht auf einen Beschluss der Innenministerkonferenz zurück. Demnach soll ab 2020 jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September ein bundesweiter Warntag stattfinden. Das Bund-Länder-Projekt soll die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. Bisher fanden solche Tests kommunal oder in einem Bundesland statt.



Christoph Unger vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagte im Deutschlandfunk, der Probealarm solle darauf hinweisen, dass man die Bevölkerung in einer Gefahrenlage mit allen möglichen Endgeräten warnen und informieren wolle. Das könne etwa bei einem Hochwasser-Ereignis oder einer Gefahrstoff-Wolke der Fall sein - bis hin zu Gefahren, die im Verteidigungsfall drohten.

Was passiert genau?

Um punkt elf Uhr beginnen die Warnungen. Dann werden Sirenen heulen. Apps schlagen Alarm, Lautsprecherwagen fahren durch die Straßen, auch die Deutsche Bahn informiert. Zudem werden Werbetafeln genutzt und Meldungen in Fernsehen und Radio gesendet. Auch viele private Medienhäuser gelten als "Warnmultiplikatoren", nicht nur die öffentlich-rechtlichen Programme. Um 11:20 folgt eine Entwarnung.

Warum heulen auch Sirenen? Ist das noch nötig?

Sirenen gelten vor allem in der Nacht als zuverlässiges Warnsignal. Der Heulton erreicht die Menschen, wenn Fernseher, Radio und Mobiltelefon ausgeschaltet sind. Allerdings können Sirenen nur mitteilen, dass es eine Gefahr gibt - und nicht genau, welche Art von Gefahr. Darum braucht man auch andere Warnmittel.

Welche anderen Warnmittel gibt es?

Zum einen kann man die Bevölkerung über Lautsprecherdurchsagen informieren. Hinzu kommen Apps wie KatWarn oder NINA, die "Notfall-Informations- und Nachrichten-App" des Bundes. Sie werden etwa von jedem zehnten Menschen in Deutschland genutzt. NINA schickt seit einigen Monaten auch Push-Nachrichten über die Coronakrise.



Dass solche Apps nicht immer die beste Lösung sein müssen und wo ihre Schwächen liegen - darüber können Sie hier mehr lesen.



Grundsätzlich gilt es als sinnvoll, auch ein Radio mit Batteriebetrieb zu besitzen - für den Fall, dass der Strom ausfällt.

Wie nimmt das Deutschlandradio am Warntag teil?

In den Programmen des Deutschlandradios wird um elf Uhr eine Meldung über den Warntag in den Nachrichten gesendet, also im Deutschlandfunk, im Deutschlandfunk Kultur und bei Deutschlandfunk Nova. Über die Dlf-Nachrichten-App wird eine Push-Meldung verbreitet. Unser Zivilschutzexperte Mario Dobovisek erläutert: "Deutschlandradio kommt mit seinen bundesweiten Programmen eine herausragende Rolle bei der Warnung der Bevölkerung zu, weil wir als einziger öffentlich-rechtlicher Sender im gesamten Bundesgebiet neben DAB und Stream auch auf UKW-Frequenzen senden."



Dobovisek weist darauf hin, dass das Deutschlandradio nicht nur helfen will, Menschen vor Gefahren zu bewahren - sondern sich dazu auch verpflichtet hat. Im Staatsvertrag heißt es dazu: "Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in Katastrophenfällen oder bei anderen vergleichbaren erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unverzüglich angemessene Sendezeit in den Hörfunkprogrammen für amtliche Verlautbarungen unentgeltlich einzuräumen." Hinzu kommt eine Multiplikatorenvereinbarung zwischen den ARD-Anstalten, dem Deutschlandradio und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Immer verifiziert, immer eingeordnet

Dobovisek betont, dass eine Warnmeldung immer zunächst verifiziert und im weiteren Programm dann auch journalistisch eingeordnet wird, gegebenfalls in Sondersendungen.



Im Deutschlandfunk befasst sich auch die Sendung "Marktplatz" mit dem Thema: Dort heißt es am Donnerstag ab 10.10 Uhr: "Hochwasser, Stromausfall, Chemieunfall – Vorsorgen für den Notfall".

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.