Die Lobbyarbeit des CDU-Bundestagsabgeordneten Amthor sorgt weiter für Diskussionen. Und sie erneuert die Forderungen nach einem Lobbyregister. Was Lobbyismus problematisch macht - und warum ihn eine Gesellschaft trotzdem braucht.

Was ist Lobbyismus?

Lobbyismus oder Lobbying bedeutet kurz gesagt: Interessensvertretung. Verbände, Unternehmen oder Vereine versuchen dabei, Einfluss auf Politikerinnen und Politiker oder die öffentliche Meinung zu nehmen. Das passiert zum Beispiel durch Kontaktpflege, Informationsverbreitung, Pressearbeit oder Konten in sozialen Medien.

Was kann Lobbyismus leisten?

Lobbyismus ist fest mit der Demokratie verbunden, sagte Maximilian Schiffers, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen, im Interview mit Deutschlandfunk Nova. Politiker seien auf das Fachwissen und die Expertise von Spezialisten und Referenten aus der Praxis angewiesen. Diese seien Teil des politischen Gestaltungsprozesses, erläuterte Schiffers.



Denn Politik und Gesetzgebung passieren auf theoretischer Grundlage. Lobbyisten können die Sicht der Praxis in die Politik einbringen. Erweist sich etwa ein neues Gesetz in der Praxis als völlig unpraktikabel, zu bürokratisch oder bringt Probleme für andere Akteure mit sich, kann Lobbyarbeit zu einer Verbesserung des Gesetzes führen. Neben Lobbyismus großer Unternehmen betreiben auch gemeinnützige Organisationen Lobbyarbeit.

Wann wird Lobbyismus zum Problem?

In Politik und Öffentlichkeit Interessen zu vertreten ist erst einmal unproblematisch. Kritisiert wird aber oft, dass Verbände und Unternehmen mit viel Geld auch mehr Einfluss geltend machen können als ein kleiner gemeinnütziger Verein. Sie können mehr Personal für die Lobbyarbeit, mehr Budget für Öffentlichkeitsarbeit und mehr Zeit investieren. Somit hat ein großer Konzern zumindest theoretisch eine höhere Chance, seine Interessen durchzusetzen, als weniger finanzstarke Akteure.



Beispiel Corona-Hilfen: Unternehmen mit professionellen Lobbyisten hatten bereits vor der Corona-Pandemie enge Kontakte zur Politik, die sie in der Krise schnell nutzen konnten. Wie der Lobbyist Florian Eckert in Deutschlandfunk Kultur erklärte, kam es in den parlamentarischen Eilverfahren vor allem auf "unmittelbare Kontakte zur Exekutive" an. Bereits bestehende Kontakte und Netzwerke könnten auch digital gepflegt werden, sagte Eckert. Auf diesem Weg neue Kontakte aufzubauen und Menschen kennenzulernen, sei dagegen schwierig.

Dürfen Abgeordnete Lobbyismus betreiben?

Anders als ein Beamter eines Ministeriums darf ein Abgeordneter sich durchaus für Einzelinteressen einsetzen, erklärte Timo Lange von Lobbycontrol im Deutschlandfunk. Es sei auch nicht unüblich, dass sich Abgeordnete für Unternehmen aus ihrem Wahlkreis politisch stark machten. Fragwürdig werde es aus seiner Sicht aber, wenn man zum Beispiel einen Tabak-Konzern im Wahlkreis habe und dann im Bundestag verhindere, dass es strengere Tabakgesetze gibt.



Lange sieht die Rollenvermischung von Politikamt und Lobbyismus teils kritisch. Als Bundestagsabgeordneter solle man die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten und nicht primär die von einzelnen Unternehmen, sagte er. Kritisch wird es auch, wenn es für Lobbyarbeit von Abgeordneten konkrete Gegenleistungen gibt. Lange sieht bei diesem Punkt etwa im Fall Amthor noch Klärungsbedarf.

Wer kontrolliert Lobbyisten und Politiker?

Anders als in vielen anderen EU-Staaten gibt es in Deutschland kein umfassendes Lobbyregister, das etwa über die Zahl der Lobbyisten rund um den Politikbetrieb oder aber über die hinter den Lobbyisten stehenden Geldgeber aufklärt. Ein Verbandsregister gibt es im Bundestag zwar schon, dort sind aber nur Interessenverbände eingetragen, die dies selbst beantragt haben.



Das hat Deutschland eine Rüge der sogenannten Greco erhalten - einer Staatengruppe gegen Korruption im Europarat. Als Mitglied dieser Gruppe hatte sich Deutschland laut einem Bericht der Tagesschau zu strengeren Regeln und mehr Transparenz verpflichtet, auch was Lobbyismus angeht. Allerdings setzte der Bundestag die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht wie vereinbart um.



Organisationen wie Lobbycontrol oder Abgeordnetenwatch setzen sich schon lange für ein verpflichtendes Lobbyregister in Deutschland ein. Auch SPD und Grüne haben als Reaktion auf die öffentlich gewordene Nebentätigkeit von Amthor ihre Forderung nach einem Lobbyregister erneuert. CDU und CSU müssten ihre jahrelange Blockade beenden und den Weg für mehr Transparenz frei machen, sagte der stellvertretende SPD-Chef Kühnert dem "Tagesspiegel".



Auch Politikwissenschaftler Schiffers glaubt: Ein Register könnte verdeckten Einfluss und illegitime Gegenleistungen, wie Geld oder andere Privilegien, vermindern. Seiner Meinung nach reicht eine Kontrolle der Lobbyarbeit nur durch Medien und Öffentlichkeit nicht aus. Wichtig sei auch eine interne wechselseitige Kontrolle zwischen den Lobby-Organisationen. Das allgemeine Problem sieht Schiffers in der Schieflage der Interessensvertretungen. Denn Forschungen würden zeigen, dass es eine Asymmetrie der Interessenlandschaften zugunsten der wirtschaftlichen Interessen und zulasten der öffentlichen Interessen gibt. Mit einem Lobby-Register ließen sich diese Schieflagen darstellen und bestenfalls ausgleichen.