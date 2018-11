Angesichts der Probleme bei der Deutschen Bahn dringt der SPD-Verkehrspolitiker Bartol auf deutlich höhere Investitionen.

Er sagte im Deutschlandfunk (Audio), die Gesellschaft müsse bereit sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen und der Bahn zu helfen, wo es notwendig sei. Der Schienenverkehr könne nicht komplett auf Kante gefahren werden. Nach Angaben von Bartol sind aktuell Investitionen zwischen fünf und sieben Milliarden Euro im Gespräch.



Die Grünen fordern einen weitgehenden Umbau des Konzerns. Fraktionschef Hofreiter sagte der "Süddeutschen Zeitung", zunächst müsse das zersplitterte Zuständigkeits-Chaos zu vieler kleiner Gesellschaften aufgelöst werden. Ohne klare Aufgaben liefen Milliardeninvestitionen ins Leere. Nötig sei zudem eine Zerschlagung des Unternehmens in zwei Teile: Netz- und Transportgeschäft müssten getrennt werden, so Hofreiter. Das soll nach Auffassung der Grünen mehr Wettbewerb bringen.



Einem Medienbericht zufolge will die Deutsche Bahn ihre Instandhaltungswerke für ICE-Züge ausbauen, um Mängel schneller beheben zu können. Die Zeitung „Die Welt“ schreibt, dass die Kapazitäten vor allem in den ICE-Werken Hamburg-Eidelstedt und Krefeld erhöht werden sollen. An den Standorten würden auch 200 neue Mitarbeiter eingestellt. Geplant ist dem Bericht zufolge außerdem, die Aufgaben in den Werken neu zu verteilen.



Nach Angaben des ARD-Fernsehens waren im Sommer nur 20 Prozent der eingesetzten ICE-Züge voll funktionsfähig unterwegs. Ein Bahn-Sprecher erklärte dazu, man habe dem derzeit in Berlin tagenden Aufsichtsrat umfassende Vorschläge vorgelegt, um Abhilfe zu schaffen.