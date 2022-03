Raketen-Attacke nahe Rennstrecke in Saudi-Arabien (Hassan Ammar/AP/dpa)

Energieminister bin Salman sagte in Dubai, die Versorgung sei nach den jüngsten Raketenangriffen jemenitischer Huthi-Rebellen infrage gestellt. Der Ölpreis hat infolge des Kriegs in der Ukraine ohnehin bereits die höchsten Stände seit Jahren erreicht.

Saudi-Arabien führt eine arabische Militärallianz an der Seite der international anerkannten Regierung des Jemen. Die Huthi-Rebellen haben zuletzt Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Ölanlagen verstärkt und am Freitag eine Ölanlage in Dschidda nahe der Formel-1-Rennstrecke getroffen. Die Miliz hat auch Ölanlagen in den Emiraten angegriffen, die Mitglied der saudischen Militärkoalition sind.

