Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn hat zu vereinzelten Pannen geführt.

An zwei darauffolgenden Tagen verpassten ICE-Züge den Halt am Bahnhof Bonn/Siegburg. Gestern war es der ICE 722, heute der ICE 622. Zugreisende beschwerten sich darüber auf Twitter. Ein User schrieb: "Auf der Fahrt nach Siegburg hält der Zug dort einfach nicht, und die Durchsage klärt uns auf, dass dies aufgrund von 'Unkenntnis der Fahrdienstleitung' erfolgt? Unfassbar!"



Die Bahn bestätigte auf Anfrage des Deutschlandfunks die beiden Pannen. Sie begründete diese mit Problemen bei der Umstellung auf den neuen Fahrplan.

Man werde die Fehler aber abstellen.



In den vergangenen Jahren hatten ICE-Züge wiederholt den Halt in Wolfsburg verpasst.