Der Prodigy-Sänger Keith Flint ist im Alter von 49 Jahren gestorben.

Wie die britische "Sun" berichtet, fand man den Sänger in seinem Haus in der Grafschaft Essex. Die Umstände seines Todes sind noch unklar. Prodigy erlangte Mitte der 1990er-Jahre Bekanntheit mit dem Album „Music for the jilted generation". Die Band gilt als Wegweiser für moderne elektronische Musik.